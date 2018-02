Jonge dealer betrapt met joint achter stuur 02 februari 2018

02u25 0

Twee twintigers uit Dworp en Dilbeek zijn voor de correctionele rechtbank verschenen op verdenking van het dealen van cannabis. Op 8 januari 2015 werd J.B. opgemerkt omdat hij aan het rijden was met een joint in zijn mond. De man werd aan de kant gezet en na een fouille van zijn wagen werd maar liefst 170 gram cannabis aangetroffen. Deze had hij gekocht aan het station van Aalst.





Bij het uitlezen van zijn gsm troffen de speurders drugsgeralteerde berichten aan van B.A., een vriend van hem. Hij had 'als vriendendienst' drugs geleverd aan collega's en werd daarom ook vervolgd. "Door de tussenkomst van de politie is er erger voorkomen. Anders hadden de twee grotere hoeveelheden verkocht en had hen een zwaardere straf gewacht", aldus het parket, dat nu een celstraf van 10 maanden met uitstel voor J.B. en een werkstraf van 80 uur voor B.A. vorderde. De uitspraak volgt op 20 februari.





(WHW)