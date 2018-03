Joeri 'speelde' vier jaar met Playmobil... INDRUKWEKKEND DIORAMA DIT WEEKEND VOOR HET EERST TE ZIEN BART KERCKHOVEN

01 maart 2018

02u27 0 Beersel Vier jaar lang ging Joeri Callebaut (32) op zolder aan de slag met tientallen Playmobil-figuurtjes. Het resultaat, een middeleeuws diorama van meer dan tien vierkante meter groot, toont hij dit weekend in het Antwerpse Balen.

Landbouwers bewerken akkers, op het kerkhof wordt een graf gewijd door een priester en in het bos is de jacht op everzwijnen ingezet. Het zijn maar enkele taferelen van wat Joeri uit Beersel 'De Burcht' gedoopt heeft. Geven we onze ogen nog wat meer de kost, dan zien we nog hoe er in de slotgracht gevist wordt, terwijl een ridder met gevolg het indrukwekkende kasteel nadert. Een kasteel met een levendige binnenplaats, maar ook een uitgebouwde troonzaal - inclusief koning en koningin. Hoeveel poppetjes hij intussen staan heeft, weet Joeri niet. "Ik heb ze nooit geteld", bekent hij. "Maar ik schat dat er op de kasteelmuren alleen al zo'n vijftig soldaten staan. Ze hebben ook allemaal een baard - een klein detail dat ik zelf invul."





Vier jaar geleden begon Joeri met een klein kasteel, in navolging van zijn zoontje, die toen met het bekende speelgoed begon te spelen. "Van het een kwam het ander", legt hij uit. "Zelf was ik vroeger ook best een fan van Playmobil, en ik vind de middeleeuwen een boeiende periode. Dus besloot ik daar wat rond te bouwen. Een ontwerp had ik niet, maar door de jaren heen is het dus uitgegroeid tot wat het is. Het was pure ontspanning. Het kasteel heb ik opgebouwd met stukken die je niet meer in de winkel vindt. Die dozen vond ik onder andere via tweedehandssites. Via het internet leerde ik ook andere mensen kennen die net hetzelfde doen. Zo wissel je natuurlijk tips uit. Maar ik heb ook mijn zin gedaan. Zo heb ik de daken van het kasteel geschilderd omdat ik dat beter bij de middeleeuwen vindt passen. Ook de wapenschilden zal je niet in een Playmobil-set vinden. Die heb ik dus zelf in mekaar geknutseld - het is een combinatie van Playmobil en miniatuurbouw."





De rotsen aan de zijkant van het diorama blijken isolatiemateriaal te zijn. De grond die bewerkt wordt, is simpelweg gezeefde potgrond. Het groeiende graan is eigenlijk een geverfde borstel. "Het was leuk om er aan te sleutelen tot het helemaal goed zit", vertelt Joeri. "Ik verwerk er ook zoveel mogelijk details in. Dat maakt het ook zo leuk voor andere bouwers wanneer ze jouw werk komen bewonderen."





Geen heropbouw

Joeri was evenwel nooit van plan om zijn diorama aan het grote publiek te tonen. Maar nu de organisatie Connect to Smile in het Antwerpse Balen een beurs organiseert voor het goede doel, besloot hij toch om zijn landschap in de kijker te zetten. "Het is nu helemaal klaar, maar het kan niet de bedoeling zijn dat het diorama nog jaren op zolder blijft staan", zegt Joeri. "Het is nu het juiste moment om alles eens te tonen. Daarna ga ik het ook niet meer opbouwen. Ik weet zelf ook nog niet of ik meteen aan iets anders wil beginnen. Het is leuk geweest om het allemaal op te bouwen, maar je moet er op een gegeven moment ook een punt achter kunnen zetten."





Wie Joeri's diorama wil zien, kan dit weekend terecht in De Bleukens, aan de Hoolsterberg 36 in Balen, voor het Internationaal Playmobil Weekend. In totaal zijn er achttien diorama's te zien. Zaterdag is dat van 10 uur tot 18 uur, zondag van 10 uur tot 17 uur.