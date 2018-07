Jeugdvrienden Henri en Simone zijn gouden koppel 26 juli 2018

02u24 0

Henri Coudron (72) en Simone Vanderputten (71) uit de Donderveldstraat in Lot vierden hun gouden bruiloft in zaaltje Babbelot. Ze leerden elkaar 58 jaar geleden kennen toen ze 13 en 14 jaar waren via een de nicht van Simone, die buurjongen Henri meebracht. Henri werkte als elektricien bij DVC in de paleizen van het hof en in grote scholen. Simone was aan de slag in confectiezaak Michiels in Vorst.





Henri speelt gitaar en maakte met zijn groep Los Ambetantos zelfs een single. Hij is actief in de Heemkundige Kring, fietst bij de Pedal Lot en is bestuurslid bij Okra Lot. Het koppel heeft twee kinderen - Patricia en Thierry - en de kleinkinderen Gitte, Stan, Julie en Arno.











(SMH)