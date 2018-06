Jef en Flor blazen 65 huwelijkskaarsjes uit 12 juni 2018

Joseph 'Jef' Springael (92) en Florentina 'Flor' Janssens (88) hebben in De Ceder de 65ste verjaardag van hun huwelijk gevierd. Ze leerden elkaar tussen pot en pint kennen in een tent op de Rilroheide. Hij ging aan de slag als meubelmaker, zij in de papierfabriek van Huizingen. Kinderen kwamen er niet. Ze trokken veel op met hun buren, en kweekten groenten voor eigen gebruik in de tuin. Vier jaar geleden verhuisden ze naar De Ceder. "Af en toe een babbel met kennissen, een gazet en de televisie: wat moet een mens hier meer hebben", knipoogt Jef.





(SMH)