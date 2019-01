Inwoners Beersel klinken zondag op nieuwe jaar in de Meent Bart Kerckhoven

14 januari 2019

10u56 0

De inwoners van Beersel kunnen zondagochtend klinken op het nieuwe jaar tijdens de Nieuwjaarsdrink van het gemeentebestuur in cultureel centrum de Meent in Alsemberg. De Nieuwjaarsdrink is intussen een traditie in de gemeente en dit keer kan iedereen ook persoonlijk kennis maken met het nieuwe gemeentebestuur. Vanaf 10.30 is iedereen op zondag 20 januari welkom voor een hapje en een drankje. De receptie wordt muzikaal opgeluisterd en er is ook kinderanimatie voorzien. De receptie is gratis maar het gemeentebestuur vraagt wel om vooraf een mailtje te sturen naar info@beersel.be om de aanwezigheid te bevestigen.