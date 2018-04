Inschrijvingen op Sint-Victor starten deze ochtend 27 april 2018

02u31 0 Beersel In het Sint-Victorinstituut in Alsemberg kunnen vanochtend de kamperende ouders hun kinderen inschrijven. De eerste mama's en papa's stonden daar woensdagochtend voor de poort.

"Alles verloopt tot nu toe rustig", zegt directeur Pieter Van Waeyenberge van het Sint-Victorinstituut. "Omdat ouders hier al een paar jaar kamperen weten we intussen waar we aan toe zijn. De ouders konden overnachten in een zaal en konden dat appreciëren."





71 plaatsen

In Sint-Victor zijn er 71 plaatsen. Donderdagochtend waren er al meer dan zestig mensen ingeschreven op de lijst die door een deurwaarder op gepaste tijden gecontroleerd werd.





Vorig jaar belandden enkele kinderen op een wachtlijst maar ook zij konden uiteindelijk starten in het eerste jaar in september. (BKH)