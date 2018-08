Inschrijven voor seniorenfeest 22 augustus 2018

02u33 0

De Seniorenraad en het gemeentebestuur van Beersel organiseren op maandag 10 en dinsdag 11 september het jaarlijkse seniorenfeest in cultureel centrum de Meent in Alsemberg. Artiesten zoals Nathan, Nikolini, De Stardancers en Davy Gilles staan op de affiche en er wordt ook een broodmaaltijd geserveerd. Inschrijven kan tot 2 september, en dat elke werkdag tussen 9 uur en 12 uur aan de onthaalbalie op het Domein Rondenbos op de Alsembergsteenweg of via het e-loketformulier op www.beersel.be. Ook via de seniorenverenigingen kan ingeschreven worden en wie er niet op eigen kracht geraakt kan mee rijden met de bus die om 13 uur vertrekt en om 19.30 uur naar huis rijdt. Meerijden kost 1,25 euro en het feest zelf kost 4 euro. Het seniorenfeest start telkens om 14 uur. (BKH)