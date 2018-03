Infomoment rond reanimatie 24 maart 2018

De Beerselse seniorenraad en het Rode Kruis organiseren een infomoment rond reanimatie en het gebruik van AED-toestellen. Dat zijn toestellen die levens kunnen redden in geval van hartfalen, en die je steeds vaker in of aan openbare gebouwen vindt. Tijdens het infomoment wordt een initiatie reanimatie gegeven, en leer je hoe je zo'n AED-toestel nu precies hoort te gebruiken. Afspraak op dinsdag 24 april in rustoord Zennehart, Pastoor Bolsstraat 90 in Alsemberg. Iedereen is welkom van 14.30 uur tot 16.30 uur. Deelnemen is gratis, inschrijven niet nodig. Meer informatie op senioren@beersel.be en 02/359.18.37. (BKH)