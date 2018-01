Infoavond zonnepanelen 02u29 0

Het gemeentebestuur van Beersel organiseert samen met de provincie Vlaams-Brabant, Archeduc en het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen een gratis infoavond over zonnepanelen. Tijdens de infoavond worden allerlei vragen beantwoord over de opbrengst van installaties, de grootte en de kwaliteit van de installaties. De infoavond vindt plaats op donderdag 18 januari om 19.30 uur in bezoekerscentrum De Lambiek in deelgemeente Alsemberg. (BKH)