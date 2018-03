Industriële oven Cogebi vat vuur 29 maart 2018

Brandweerzone Vlaams-Brabant West heeft de handen gisterenvoormiddag een tijdlang vol gehad met een brand op het terrein van Cogebi, langs de Huysmanslaan. Een industriële oven die ondergebracht was in een betonnen gebouw, had er vuur gevat. De blusploeg van het bedrijf ging meteen aan de slag, waarna de brandweer het overnam. Enkele werknemers moesten tijdelijk elders ondergebracht worden om te vermijden dat ze in de rook zouden zitten. Maar een evacuatie van de site was niet nodig. Hoe groot de schade is, is niet duidelijk. (TVP)