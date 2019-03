Inbrekers nemen Lijnbus nadat ze crashen met vluchtwagen: drie daders opgepakt Tom Vierendeels

15 maart 2019

13u56 1 Beersel De lokale politiezone Zennevallei heeft drie inbrekers kunnen arresteren. Het trio werd in Huizingen op heterdaad betrapt en deed er nadien alles aan om te kunnen ontkomen. Nadat ze betrokken raakten bij een ongeval, stapten ze te voet een Lijnbus op.

Het was een buurtbewoner die woensdagmiddag twee personen aan de achterdeur van de buren zag prutsen. In welke straat dat gebeurde, wordt door de politie niet meegedeeld. Toen de verdachten dit doorhadden sloegen ze op de vlucht en sprongen verderop in de straat in een vluchtwagen, waarin een chauffeur zat te wachten.

Ploegen van de zone Zennevallei snelden ter plaatse en troffen het voertuig aan op de oprit van R0 in Huizingen, waar de daders betrokken raakten bij een verkeersongeval. De inzittenden waren gaan lopen, maar een getuige had het trio op een Lijnbus zien stappen en volgde die bus terwijl hij de politie op de hoogte bracht. De interventieploegen konden de bus doen stoppen en de drie mannen werden overgebracht naar de politiepost.

Gestolen en geseind

Verder onderzoek wees uit dat de vluchtwagen gestolen was en geseind stond voor andere zware feiten. Welke die feiten zijn geeft de politie niet mee. Het traject dat de daders te voet en met de wagen aflegden werd onderzocht daarbij werd materiaal teruggevonden dat diende voor de inbraak. In de woningen waar de verdachten wonen of verblijven werden huiszoekingen uitgevoerd en daarbij werden nog andere verzwarende elementen aangetroffen. Ook hierover worden geen details meegegeven.

Het parket Halle-Vilvoorde besliste om het trio te laten voorleiden bij een Brusselse onderzoeksrechter en vroeg de aanhouding, maar het is niet duidelijk of daarop werd ingegaan.