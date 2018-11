In Beersel kan je voortaan in de natuur begraven worden Eerste natuurbegraafplek van de streek in gebruik genomen Bart Kerckhoven

20 november 2018

15u46 0 Beersel De natuurbegraafplek op het kerkhof in Alsemberg is in gebruik genomen. Zaterdag vond er een eerste afscheidsplechtigheid plaats. In het bos kunnen assen verstrooid worden en zullen biologische afbreekbare urnen begraven worden.

Familie en vrienden van Freek Steyaert (23) verzamelden zaterdag aan het kerkhof van Alsemberg om er op de natuurbegraafplek afscheid van hem te nemen. Hij overleed begin vorig jaar aan de gevolgen van een val op Nieuwjaarsnacht in Dworp. “Voor ons is het bos de enige plek waar hij thuishoort”, vertelt zijn moeder en schepen Veerle Leroy (Groen). “Dat moment heeft opnieuw heel wat emoties losgemaakt bij iedereen. Maar dit was de juiste keuze.”

Al in 2013 werden er samen met de mensen van het Regionaal Landschap plannen gemaakt voor een natuurbegraafplek maar die werden opgeborgen omdat subsidies uitbleven. “We konden ons toen niet inbeelden dat we er ooit afscheid gingen moeten nemen van onze zoon maar ik ben wel blij dat de burgemeester besliste de natuurbegraafplek toch aan te leggen. Deze plaats is er niet gekomen voor Freek alleen, laat dat wel duidelijk zijn.”

De natuurbegraafplek is in de eerste plaats een bos geworden. Aan de ingang van dat bos is een perkje waar bloemen neergelegd kunnen worden en waar ook de namen vermeld worden van iedereen die er een laatste rustplaats krijgt. Een bankje net voorbij die toegang is ook het enige ‘onnatuurlijke’ in het bos. Andere bankjes zijn zelfs gebouwd uit houten stronken. Er mogen in het bos ook geen beeldjes, bloemen of andere spullen neergelegd worden. “Toen we de plannen maakten werden de regels voor een natuurbegraafplek vastgelegd in de wetgeving”, legt Vandaele uit. “Daarom heeft de aanleg van de natuurbegraafplek ook langer geduurd dan gedacht. Het bos primeert op de begraafplaats. Daarom zijn er geen paden aangelegd en kan je ook nergens zien waar de urnen begraven zijn. We hebben ook toelating gekregen van het Vlaams agentschap Natuur en Bos om dit bos in te richten tot begraafplek. Wie er voor kiest om hier uitgestrooid of begraven te worden kiest bewust voor die plaats in de natuur.”

De natuurbegraafplaats biedt ruimte aan een beperkt aantal overledenen omdat ook rekening wordt gehouden met wat het bos zelf aankan. “Als deze natuurbegraafplek ooit helemaal ingevuld wordt moet dan ook uitgeweken worden naar een ander perceel. Er zijn zeker nog mogelijkheden in Beersel.”

Voor de inwoners van Beersel zal een plaats op de natuurbegraafplek gratis zijn maar wie niet in Beersel woont zal een vergoeding moeten betalen. De begrafenisondernemers in de streek weten intussen dat er in Beersel in de natuur afscheid kan genomen worden van overledenen en zullen dat dus ook aan nabestaanden als een van de mogelijkheden voorstellen.