In Beersel en Linkeek blijft het wachten op een coalitie Maand na de gemeenteraadsverkiezingen nog steeds geen witte rook in twee gemeenten… Bart Kerckhoven

14 november 2018

15u15 0 Beersel Exact een maand geleden trokken we met z'n allen naar het stembureau voor de gemeenteraadsverkiezingen. In twee gemeenten in onze streek is sindsdien nog geen nieuwe coalitie gevormd. In Linkebeek en Beersel wordt er gepraat, maar niemand kan inschatten hoe lang de coalitievorming nog zal duren.

In Beersel verbonden N-VA en Open Vld na de verkiezingsuitslag hun lot aan mekaar en stapten samen naar de onderhandelingstafel. Vooral Groen reageerde furieus. “Er is eigenlijk nog niets veranderd”, zegt Groen-voorzitter Jan Steyaert. “Ik heb het nog nooit meegemaakt dat twee verliezers twee uur na de verkiezingen plots een akkoord sluiten. Het is duidelijk dat die partijen zo vooral Groen en Lijst Burgemeester een hak wilden zetten.”

Nog even geduld

N-VA en Open Vld maakten zich na de verkiezingen vooral druk over het feit dat er bij Lijst Burgemeester niemand antwoordde op telefoons en sms’jes. Burgemeester Hugo Vandaele (CD&V) blijft voorzichtig in zijn uitspraken. “Ik ga vandaag geen uitspraken doen over de coalitievorming”, zegt burgemeester Hugo Vandaele (CD&V). “Ik kan wel al zeggen dat we niet stilgezeten hebben en dat er gepraat wordt. Maar het zou oneerlijk zijn tegenover de gesprekspartners om nu al verklaringen af te leggen. De inwoners van Beersel hoeven niet ongerust te zijn. Er zal wel een oplossing uit de bus komen.”

Vandaele blijft naar eigen zeggen rustig. “Lijst Burgemeester is nodig om een nieuwe meerderheid te vormen dus ik maak me geen zorgen”, zegt Vandaele nog. “Of ik zenuwachtig ben? Helemaal niet. Het lijkt allemaal lang te duren, maar we nemen onze tijd om de juiste beslissingen te kunnen maken.”

Overleg met verschillende partijen

In Linkbeek flirtte grootste partij Link@venir van schepen Yves Ghequiere even met ensemble LKB samen van Damien Thiéry, maar die onderhandelingen sprongen af. Volgens Link@venir draaide het bij Thiéry immers alleen maar om de burgemeesterssjerp. De partij bewandelt daarom een andere piste. “We nemen nog altijd het initiatief”, zegt Ghequiere. “Na de mislukte poging met de lijst van Damien Thiéry, nemen we hetzelfde initiatief met Activ’ met wie we de komende dagen zullen overleggen. Twee van de drie verkozenen hebben ons al laten weten dat ze de overleg zullen bijwonen. We wachten nog op de bevestiging van de derde.”

Bij Activ’ is te horen dat ook zij met ensemble LKB samen gepraat hebben. “We vonden dat het eerst aan de twee grootste lijsten was om een akkoord te vinden”, zegt Roel Leemans van Activ’. “Maar nu blijkt dat dit een dood spoor is, hebben we laten weten dat we onze verantwoordelijkheid willen opnemen. We leggen dan wel enkele strikte voorwaarden op. Het communautair vraagstuk moet zes jaar naar de achtergrond verdwijnen. We willen een transparant beleid garanderen via commissies en niet zomaar met beloftes om uitgenodigd te worden, aangezien wij geen schepen hebben en dus niet aanwezig zijn op de zittingen van het college. Ten slotte willen we dat de prioriteiten uit ons programma ook opgenomen worden in een bestuursakkoord.”