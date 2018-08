Hubert en Lucile vieren 70 jaar huwelijk 14 augustus 2018

Hubert Demaertelaere (94) en Lucile Debecker (87) uit Beersel vierden op het gemeentehuis hun platina bruiloft. Hubert is afkomstig uit Antwerpen en Lucile uit Tubeke. Hubert werd opgevoed bij zijn grootouders na het overlijden van zijn ouders tijdens de oorlog. Hij was dus oorlogswees. Hij werd werkweigeraar en was aangesloten bij de gewapende weerstand. Ze leerden elkaar kennen toen ze samen werkten in laboratorium Optima in Schaarbeek. Na de oorlog deed Hubert examens bij de gemeente Ukkel en werkte zich op tot algemeen directeur. Het gezin kreeg de kinderen Nadine en Serge, de kleinkinderen Evan en Benjamin en de achterkleinkinderen Luca en Amelia. Vroeger gingen Hubert en Lucile vaak kamperen. Nu proberen ze hun conditie in orde te houden met oefeningen maar Hubert houdt ook van lezen en vult graag kruiswoordraadsels in.





(SMH)