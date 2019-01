Homejackers slaan twee keer toe in dezelfde straat Tom Vierendeels

11 januari 2019

10u42 0 Beersel Een 62-jarige vrouw is donderdagavond het slachtoffer geworden van een home-invasion. Ze werd aangevallen in haar woonst, waarna de daders de vlucht namen. Het is de derde home-invasion in de Beerselse deelgemeente op enkele weken tijd.

De feiten speelden zich donderdag af in de Frans Walravensstraat. “Twee verdachten vielen een 62-jarige vrouw aan in haar woning”, vertelt dienstdoend procureur des Konings Gilles Blondeau. “De daders namen de vlucht met onder andere laptops, bankkaarten en het voertuig van het slachtoffer.”

Het eerste feit werd gepleegd in de nacht van 22 op 23 december, eveneens in de Frans Walravensstraat. “Twee verdachten vielen een zeventigjarige man en een 69-jarige vrouw aan in hun woning”, weet Blondeau. “De daders vluchtten met een som geld.”

Tot slot werd ook op kerstavond, in de nacht van 24 op 25 december, een home-invasion gepleegd. In de Sashoek vielen toen twee verdachten een 34-jarige vrouw in haar woning aan. De daders gingen aan de haal met de sleutels van haar wagen.

Het parket laat weten dat de drie feiten onderzocht worden door de Federale Gerechtelijke Politie Halle-Vilvoorde.