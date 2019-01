Home invaders en homejackers slaan drie keer toe in dezelfde buurt Twee overvallen op vijf huizen van elkaar en eentje aan de overkant van het kanaal Tom Vierendeels

11 januari 2019

17u02 3 Beersel Lot heeft in minder dan een maand tijd af te rekenen gekregen met een home invasion en twee homejackings. De laatste dateert van donderdagavond. De daders gaven zich uit als medewerkers van Electrabel en geraakten zo binnen. Bij de andere twee stampten ze de deur in.

Donderdagavond werd er tussen 18.30 uur en 19 uur aangebeld bij een 62-jarige vrouw in de Frans Walravensstraat. “Mijn moeder opende de garagepoort en de man zei in het Frans dat hij langskwam voor een elektriciteitspanne”, vertelt de dochter, die liever anoniem blijft. “Mijn moeder vond het verdacht, maar het was al te laat. Ze werd bedreigd en plots verscheen er nog een tweede persoon. De twee, vermoedelijk van Noord-Afrikaanse afkomst, waren enkel gewapend met een breekmes en spraken zowel Frans als een vreemde taal. Terwijl ze mijn moeder bedreigden, doorzochten ze het volledige huis. Ze namen de sleutels van haar Mercedes B-klasse en vroegen ook naar de sleutels van de witte wagen.” Verder gingen de daders ook aan de haal met laptops en bankkaarten. De vrouw, die nog altijd enorm aangeslagen is, kon hulp zoeken bij buren.

De geviseerde woonst behoort tot een verzameling van zes woningen die wat afgezonderd staan in de straat. Bij een andere woonst in dezelfde straat werden in de nacht van 22 op 23 december, rond 1 uur, een 70-jarige man en 69-jarige vrouw ook al overvallen. De gemaskerde daders braken binnen en namen geld mee. De twee bewoners kregen ook enkele rake klappen.

Deuren op slot

De buren van de twee slachtoffers zijn er niet gerust in. “Het mag je leven niet beheersen”, luidt het. “Jezelf opsluiten en alles barricaderen, is geen oplossing, maar het spookt uiteraard door ons hoofd. Als het donker is, doen we de deur niet meer open, en we houden ze vanaf nu altijd op slot. We zorgen er ook voor dat er niemand kan binnen kijken. Op al die tijd - 41 jaar wonen we hier - hebben we zelfs geen inbraken meegemaakt, maar de tijden zijn duidelijk veranderd.”

Nog geen twee kilometer verderop, aan de overkant van het kanaal in de Sashoek, vond in de nacht van 24 op 25 december ook een homejacking plaats. “Mijn 34-jarige dochter was in de zetel in slaap gevallen en rond 3 uur werd de voordeur ingestampt”, vertelt de moeder. “Ze sprong recht in een reflex, maar werd onmiddellijk naar de keel gegrepen. De twee gemaskerde jongens vroegen in het Frans of ze een auto had en waar de sleutels lagen. Haar man lag boven te slapen, werd gewekt door het geschreeuw en spurtte de trap af. Hun drie tienerkinderen lagen ook boven te slapen. De overvallers zijn toen gevlucht met de autosleutels die aan de voordeur lagen.” Een buurman had de twee al rond de woning zien hangen en zag hen vervolgens binnenvallen. Hij belde de politie. “Mijn dochter heeft het nog altijd enorm zwaar, maar is intussen weer aan het werk”, zegt de moeder van het slachtoffer. “Over de overval praten kan ze nog niet, want dan begint ze onmiddellijk te huilen en te schreeuwen.”

Inbrakenplaag

Of de feiten aan elkaar gelinkt kunnen worden, is nog niet duidelijk. Het parket Halle-Vilvoorde laat weten dat de Federale Gerechtelijke Politie het onderzoek heeft overgenomen. De politiezone wordt sinds 1 november geconfronteerd met een plaag van inbraken. Tot vorige week werden al meer dan 230 feiten vastgesteld, waarbij het zwaartepunt vooral in Lot blijkt te liggen.