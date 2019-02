Home-invader kent uitspraak pas binnen een maand WHW

26 februari 2019

11u08 0 Beersel Een 20-jarige inbreker moet nog een maand wachten op zijn arrest. De jongeman riskeert voor het hof van beroep 17 jaar voor verschillende gewelddadige home-invasions. In eerste aanleg kreeg hij dezelfde straf. Een minderjarige mededader werd geplaatst in een gesloten instelling, maar is daaruit gevlucht. Het arrest was voorzien voor vandaag maar werd uitgesteld tot 26 maart.

Eind 2016, begin 2017 vonden verschillende home-invasions plaats in de Zennevallei. De eerste daarvan was op 29 november in Beersel, toen de verdachte en een minderjarige kompaan een woning binnendrongen en de bewoners - een moeder en haar dochter - bedreigden met een mes. Enkele dagen later, op 2 december 2016 sloegen dezelfde daders toe in Halle. Toen één van de bewoners zich verzette, werd hij neergeslagen met een ijzeren staaf, terwijl zijn echtgenote bedreigd werd met een mes. Op 4 december kreeg een bejaard koppel in Waterloo dan de twee inbrekers over de vloer. De man des huizes zwaaide met een revolver om hen weg te jagen, maar werd voor de ogen van zijn achtjarige kleinzoon neergestoken. Ook in Kraainem sloeg het tweetal toe.

De minderjarige verdachte werd korte tijd later opgepakt en geplaatst in een gesloten instelling, maar is daaruit gevlucht. Zijn meerderjarige kompaan werd pas in maart gearresteerd en beweerde zich niet te kunnen herinneren dat hij ooit geweld had gebruikt. De correctionele rechtbank veroordeelde hem in december 2017 tot 17 jaar cel en het Brusselse parket-generaal heeft nu gevraagd om die veroordeling te bevestigen.