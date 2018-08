Highstreet Giants pakken wereldtitel hiphop in Glasgow 28 augustus 2018

02u48 0

Dansschool Giants uit Beersel heeft sinds dit weekend wereldkampioenen in de rangen. De teamleden van de High Street Giants werden in de categorie onder 10 jaar uitgeroepen tot wereldkampioen hiphop tijdens de UDO World Street Dance Championships in het Schotse Glasgow. Ook de andere teams van de dansschool hebben zich gemeten met de wereldtop. De NRGX Crew eindigde op een mooie vijfde plaats in de categorie tot 12 jaar en G-Force pakte de zesde plaats in de tabel voor dansers tot 18 jaar. De voorbije maanden leefden de dansers en danseressen toe naar het kampioenschap. Er werd ook geld ingezameld om het hele avontuur haalbaar te maken. Bij Dansschool Giants zijn ze dan ook tevreden over de resultaten en kunnen ze met een wereldtitel meteen het nieuwe seizoen in. (BKH)