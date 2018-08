Hanna maakt viergeslacht compleet 23 augustus 2018

02u27 0

In het ziekenhuis van Halle werd op 1 juni Hanna Hendrickx geboren. Zij vervolledigt het viergeslacht met als overgrootmoeder Leona Van De Velden (75) en moeke Elsie De Greef (52). Leona en Elsie wonen in Dworp. Mama Dorien Van Ransbeeck (27) woont met echtgenoot Bruce, zoontje Mats en de kersverse baby Hanna in Alsemberg. De verjaardag van broer Mats was de gelegenheid om het vrouwelijk viergeslacht op de foto te zetten.





(SMH)