Handelaars delen waardebonnen eindejaarsactie uit 22 februari 2018

22 winnaars van de eindejaarsactie mochten onlangs hun waardebonnen in ontvangst nemen. Eind vorig jaar kon je tijdens het winkelen in Beersel deelnemen aan een tombola. In totaal namen 26 handelaars deels. De winnaars kregen bonnen ter waarde van 25 tot 200 euro, te gebruiken bij de lokale handelaars. Grote winnaars waren Christiane Vandenbosch en Gérard De Maeyer.





(BKH)