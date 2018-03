Groen wil uitkijktoren op domein Bricout 29 maart 2018

02u25 1 Beersel De Beerselse afdeling van de partij Groen stelt voor om een uitkijktoren te bouwen op het domein Bricout.

Volgens de partij, die deel uitmaakt van de meerderheid, kan de toren een mooi uitzicht over de streek bieden. En het kan ook een extra troef zijn, in combinatie met het Kasteel van Beersel, het Hallerbos, het provinciedomein in Huizingen en de lokale gastronomie.





"Domein Bricout, langs de Dekt, is de ideale locatie om een uitkijktoren neer te zetten", meent schepen van Milieu Veerle Leroy (Groen). "Het domein is hooggelegen en bevindt zich centraal in onze gemeente, tussen onze wandelwegen en natuurgebieden. Bricout werd via erfenis eigendom van Beersel en werd vroeger gebruikt voor de speelpleinwerking. Maar we zijn nu dus op zoek naar een nieuwe bestemming."





De uitkijktoren zou er volgens Groen in de volgende legislatuur kunnen komen - vooropgesteld dat de partij dan nog altijd in de meerderheid zetelt. (BKH)