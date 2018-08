Groen op eigen benen naar kiezer 11 augustus 2018

Groen Beersel gaat op 14 oktober op eigen kracht deelnemen aan de verkiezingen. Het kartel met sp.a, dat in 2012 nog drie zetels behaalde, wordt opgeblazen. "We zijn er lang van overtuigd geweest dat we opnieuw een kartel zouden vormen, maar de voorbije maanden hebben daar anders over beslist", meldt Groen-voorzitter Jan Steyaert. "Groen en sp.a zijn uit elkaar gegroeid. De voorbije negen jaar heeft sp.a de bevoegdheid gekregen voor mobiliteit. Wij hebben het gevoel dat men daar kansen heeft laten liggen. Groen wil het anders en dynamischer aanpakken."





Steyaert benadrukt dat de twee partijen niet in ruzie uit elkaar gaan. "We hebben de voorbije 12 jaar goed samengewerkt en we willen dat ook in de toekomst blijven doen. Maar er zijn verschillen in mentaliteit en politieke cultuur."





De Groen-lijst wordt aangevoerd door huidig schepen Veerle Leroy. Zij heeft de ambitie om de eerste vrouwelijke burgemeester van Beersel te worden. De andere kandidaten worden later bekend gemaakt. (WDS)