Groen Beersel reageert op ‘inwonersstop’ van gemeentebestuur: “Contraproductief en voorbijgestreefd” Bart Kerckhoven

26 februari 2019

20u26 0 Beersel Groen is het in Beersel niet eens met de meerderheid om het inwonersaantal niet verder te laten stijgen. Burgemeester Hugo Vandaele (CD&V) stelde dat het groene en landelijke karakter van de gemeente niet verder aangetast mag worden maar volgens Groen hoeft daarom geen inwonersstop ingevoerd te worden.

Groen laat in een persbericht weten dat het groene en landelijke karakter van Beersel er de laatste decennia al stelselmatig op achteruit gegaan is door de aanleg van de E19, de verkavelingen in de jaren zestig, de toename van het verkeer en de aanleg van bedrijventerreinen.

“Voor Groen Beersel is bewaren van het groen wat overblijft dus een zwaktebod dat getuigt van een totaal gebrek aan visie en ambitie”, aldus de partij. “Groen Beersel roept het gemeentebestuur op om een actief en ambitieus beleid te voeren waarbij de natuurwaarde weer toeneemt het landelijk karakter versterkt wordt maar mét de nodige ruimte voor verdere verdichting van de dorpskernen zodat een bevolkingsstop niet aan de orde is.”

“Er is geen bevolkingsstop nodig om de kwaliteit van onze open ruimte te bevorderen”, zegt Groen-gemeenteraadslid Eva Fonteyn en expert in ruimtelijke ordening. “Naast de actieve vergroening van onze gemeente en een ingrijpend mobiliteitsplan pleiten wij voor een ambitieus ruimtelijk beleid waarbij de resterende woonuitbreidingsgebieden geschrapt worden, de kernen versterkt worden en de mogelijkheid gecreëerd wordt om grote woningen te ontdubbelen. Een plan waar bijzondere aandacht gaat naar nieuwe kleinschalige woonvormen in de bestaande kernen.