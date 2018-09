Gordelfestival lokt 28.000 gegadigden COMBINATIE CULTUUR EN SPORT BLIJKT SCHOT IN DE ROOS DIMITRI BERLANGER

03 september 2018

02u28 0 Beersel Zo'n 28.000 sportievelingen hebben de laatste dag van de zomervakantie op het zesde Gordelfestival doorgebracht. Vanuit het provinciedomein van Huizingen en focusgemeente Tervuren vertrokken kleine en grote wandel- en fietstochten. Ook de Tourist Run door het vernieuwde Afrikamuseum viel in de smaak.

Een blikvanger voor de editie dit jaar was de allereerste Tourist Run in Tervuren met een passage in de nieuwe, ondergrondse hal van het gerenoveerde Afrikamuseum dat in december de deuren opent. Ook het Koloniënpaleis, de Panquin-kazerne, de Franse tuinen en de ecologische daktuin van het GITO Tervuren lagen op het parcours van de 6 of 10 kilometer. Er schreven zich 550 mensen voor in.





Pelotons

De Gordelklassieker over 100 kilometer werd opnieuw in verschillende pelotons gereden met voor het eerst gemotoriseerde politiebegeleiding. Deelnemers konden daarbij kiezen tussen snelheden van 23 tot 29 kilometer per uur. Hiervoor waren er zo'n 700 deelnemers, onder wie Vlaams minister Ben Weyts en Johan Museeuw.





Zowel in Huizingen als in Tervuren werd voor het eerst een babydorp ingericht met een verzorgings- en speelhoekje. Daarbij ook een afgeschermde relaxhoek waar moeders in alle rust borstvoeding konden geven en een babycafé waar ouders met elkaar in contact konden komen. Heel wat volk kwam ook opdagen voor de wieltjeswandeling in het park van Tervuren die toegankelijk was voor rolstoelen, loopfietsen, en buggy's. In Huizingen was de 'Proef de streek-route' zeer populair. Daarbij konden lokale brouwerijen bezocht worden. Ook het VIKdorp (Very Important Kids-dorp red.) kreeg opnieuw heel wat jongeren over de vloer.





Gezinnen

"Het goede weer heeft uiteraard een grote rol gespeeld", zegt directeur Eddy Frans van de organiserende vzw De Rand. "Maar ook het feit dat we hebben ingezet op gezinnen met kinderen, heeft zijn effect niet gemist." Naast enkele kleine valpartijen waren er overigens geen incidenten.





Vlaams Belang

Bij de start van het Gordelfestival in Tervuren hebben enkele leden van het Vlaams Belang, waaronder voorzitter Tom Van Grieken, met een symbolische 'toren van Babel' actie gevoerd. Ze vroegen "kordate maatregelen om het ongeziene tempo waarmee de Vlaamse Rand rond Brussel verstedelijkt, vervreemdt en ontnederlandst een halt toe te roepen".





Uit cijfers van Kind en Gezin blijkt volgens de partij dat liefst twee gezinnen op de drie anderstalig is. Een toenemend aantal spreekt geen van beide landstalen.





Zowel in Huizingen als in Tervuren waren er ook optredens. De Kreuners sloten het festival zondagavond af op de Markt in Tervuren.





