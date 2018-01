Gezellig namiddagconcert 02u43 0

De K. Fanfare De Vrijheidsvrienden uit Huizingen organiseert op zondag 4 februari een namiddagconcert. Samen met dirigent Wim Stas zal de fanfare er om 15 uur aan beginnen in zaal Centrum, achter de parochiekerk van Huizingen. Net als andere jaren nodigt de fanfare een gast uit en dat is dit keer 'Los Ambetantos'. De groep staat garant voor een flinke dosis nostalgie met live-muziek van vroeger en nu. Het publiek kan in een losse sfeer van de muziek genieten met een dampende kop koffie of een streekbier bij de hand. Er wordt ook taart geserveerd en broodjes. De toegang is gratis. Zaal Centrum is te vinden op de Menisberg 7 in Huizingen. (BKH)