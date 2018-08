Gevaar voor vogelziekte geweken 25 augustus 2018

Beersel Het beschermingsgebied dat ingesteld werd in de omgeving van de Frans Deneyerstraat in Alsemberg is opgeheven.

Dat heeft het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) beslist. Vorige maand werd de ziekte van Newcastle, oftewel de pseudovogelpest, vastgesteld bij een hobbykweker van pluimvee in de straat en daarom mochten in de buurt geen vogels of pluimvee meer getransporteerd of verhandeld worden. De nationale richtlijnen van het FAVV blijven wel nog van kracht. (BKH)