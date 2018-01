Gemeentebestuur blij met aankoop van bossen 02u40 0

Het gemeentebestuur van Beersel is tevreden met het nieuws dat de Vlaamse overheid ook daar bossen aankoopt. Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) kondigde aan dat er in totaal 100 hectare bos wordt overgekocht in de Vlaamse Rand van het Brusselse OCMW. In Beersel gaat het om het Begijnbos in deelgemeente Dworp, het Gasthuisbos in Alsemberg, een deel van het Schaveysbos op de grens van Beersel en Linkebeek en landbouwgronden ten zuiden van het Gasthuisbos. Ook een klein stukje van de Zennebeemden in Lot wordt eigendom van de Vlaamse overheid. "We zijn blij met het nieuws", zegt burgemeester Hugo Vandaele (CD&V) van Beersel. "De voorbije jaren werd er al heel wat werk geleverd om het groen te bewaren in onze gemeente met het Land van Teirlinck-project en dat past er perfect bij." Onder andere op de Meigemheide kan door de aankoop alles nog beter heringericht worden. "De herinrichting van de Meigemheide is pas voor volgende legislatuur gepland maar al die stukken bos samen zorgen er wel voor dat ook hier het hele gebied aan mekaar geschakeld kan worden", zegt bevoegd schepen Veerle Leroy (Groen). (BKH)





