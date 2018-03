Gemeentebestuur bespaart energie door te investeren 26 maart 2018

Het gemeentebestuur van Beersel investeert 1,67 miljoen euro om de komende tien jaar energie te besparen. Daarvoor werd een Energieprestatiecontract afgesloten met Sweco en VINCI Facilities voor 10 jaar. Onder andere de lagere school van Huizingen kan 80 procent energie besparen door een grondige renovatie. In totaal wordt er 25,1 procent energie bespaard in de gemeentelijke gebouwen en dat is dan weer een besparing van 98.747 euro per jaar. Het Cultureel Centrum de Meent, de sporthallen van Beersel en Lot, Woonzorgcentrum De Ceder en het OCMW-gebouw van Huizingen staan ook op het lijstje die aangepakt worden. Die werkwijze is uniek in Vlaanderen en wordt door de provincie Vlaams-Brabant ondersteund.





(BKH)