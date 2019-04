Gemeentebestuur Beersel opent rouwregister na overlijden Paul Severs (70) Bart Kerckhoven

10 april 2019

13u18 2 Beersel Het gemeentebestuur van Beersel opent een rouwregister naar aanleiding van het overlijden van Paul Severs. Severs groeide op in de Beerselse deelgemeente Huizingen.

“Met droefheid vernemen wij het overlijden van Paul Severs”, laat het gemeentebestuur weten. “Paul Severs is geboren in Huizingen en heeft er ook zijn jeugd doorgebracht. Hij trad verscheidene keren op in onze gemeente zoals op Feesten Ten Blote en de rommelmarkt van Huizingen. Het gemeentebestuur wenst ook haar oprechte en diepe medeleven te betonen aan de familie, vrienden en kennissen van Paul Severs. We openen een rouwregister om de Beerselaars de kans te geven hun medeleven te betuigen.” Wie het wenst kan het rouwregister ondertekenen, elke werkdag van 8.30 uur tot 16.30 uur aan de balie van het administratief centrum op Domein Rondenbos langs de Alsembergsteenweg 1046 in Alsemberg. Severs overleed dinsdag aan de gevolgen van een hartaanval en een val met de fiets begin vorige maand in Saintes, waar hij de laatste jaren.