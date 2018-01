Gemeente in de prijzen voor groenbeleid 02u26 0 Foto Mozkito

Het gemeentebestuur van Beersel heeft liefst drie prijzen weggekaapt in de finale van de Groene Lente, van de Vereniging voor Openbaar Groen. In de categorie Plantenperken haalde Beersel de eerste prijs binnen. In de categorie Bijenvriendelijke Gemeente werd de maximumscore behaald, en in de categorie Omgevingsgroen de tweede plaats. De Vereniging voor Openbaar Groen wil met Groene Lente de gemeenten die opmerkelijke initiatieven nemen voor een groener straatbeeld, belonen.





(BKH)