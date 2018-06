Gemeente bestrijdt onkruid met hete lucht 22 juni 2018

Het gemeentebestuur van Beersel zet voortaan een machine in die met hete lucht onkruid wegschroeit. Het is volgens het schepencollege de milieuvriendelijkste oplossing en brandgevaar wordt ook uitgesloten. De machine kost 124.327,50 euro en zal vooral ingezet worden op voet- en fietspaden. Tijdens de zomermaanden wordt er gewerkt met de onkruidschroeier en bij nat weer en tijdens de winter kan dan een onkruidborstel met een kantensnijder gebruikt worden. De machine rijdt op CNG en kan tot 4 kilometer per uur rijden terwijl het onkruid verwijderd wordt. Met een speciaal mes kan ook gras dat over de straat heen groeit gemakkelijk weggesneden en weggeborsteld worden. (BKH)