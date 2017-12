Geen grote nieuwjaarsfuif in DOC BEERSELSE JONGEREN MOETEN OP OUDJAAR UITWIJKEN NAAR HALLE BART KERCKHOVEN

02u35 0 Archieffoto Mozkito Vorig jaar liep zaal 't Vondel in Halle vol voor de Nieuwjaarsfuif van de scouts van Sint-Rochus. Beersel Het blijft dit jaar stil in en rond de evenementenhal DOC in Alsemberg op oudejaarsavond. Geen enkele vereniging zag het zitten om een feestje te organiseren in de zaal en dus moeten de jongeren uitwijken naar Halle om uit de bol te gaan op een grote nieuwjaarsfuif.

De gemeente Beersel telt goed 25.000 inwoners en dan zou je denken dat er in de nacht van oud naar nieuw toch ergens in de gemeente een grote fuif gepland staat.





De legendarische feestjes in de Loods in Huizingen lokten rond de eeuwwisseling massaal veel volk uit de Zennevallei en daarbuiten, maar in de evenementenhal DOC komt de nieuwjaarstraditie maar niet van de grond.





Schepen van Jeugd Jo Vander Meylen (CD&V) probeert al jaren jongerenverenigingen warm te maken om wat te organiseren in de zaal.





Vorig jaar beslisten enkele ouders van leden van dansschool Giants om het een kans te geven. Het was geen onverdeeld succes want de fuif van de Scouts Sint-Rochus in 't Vondel in Halle bleek taaie concurrentie.





"De Giants wilden het wel nog eens proberen maar ze organiseren een kampioenschap en dat bleek wat te veel hooi op de vork", zegt Vander Meylen. "Via de jeugdraad hebben we dan nog eens gevraagd of de jongeren toch wat wilden doen maar er kwam geen respons. Dan moeten we ons daar bij neerleggen. Ik ga als 46-jarige zelf niet de hele nacht achter de toog gaan staan zodat de jeugd in eigen gemeente kan uitgaan."





Verschillende redenen

Vander Meylen kan wel enkele redenen bedenken waarom in Beersel het feest van het jaar er moeilijk gelanceerd raakt. "Toen de Nieuwjaarsfuiven in de Loods plaatsvinden was er in 't Vondel in Halle ook niets te beleven. De voorbije jaren merken we dat de fuif in 't Vondel het populairste evenement is in de streek. De jongeren trekken vandaar nog naar jeugdhuis Eenders en in Alsemberg zagen we vooral de heel jonge feestvierders. Ik vind het altijd leuk als jongeren niet ver hoeven te gaan om te feesten, maar het is nu eenmaal zo. We hebben trouwens wel geïnvesteerd in de feestbussen van De Lijn, zoals we dat elk jaar doen. Als onze Beerselse jongeren ergens anders gaan feesten dan moeten ze veilig thuisgeraken."





Vander Meylen blijft wel nog steeds geloven in een fuif van oud naar nieuw in DOC. "Misschien moet er eens nagedacht worden over het concept", aldus Vander Meylen. "DOC kan ook afgebakend worden zodat je kan starten met een halve zaal. Dan oogt die grote hal niet zo groot meer. Er zijn ook veel leden van vrijwilligers die het niet meer zien zitten om op oudejaarsavond te werken, maar ik hoor dat de scouts in Halle een deel van hun kamp daarmee betalen en gewoon op een andere dag oudejaar vieren. Dat zijn natuurlijk keuzes die je kan maken. We zien wel volgend jaar."





De Scouts Sint-Rochus verkopen vandaag nog hun laatste toegangsbandjes op de trappen van het Historisch Stadhuis op de Grote Markt tussen 13 uur en 15 uur.