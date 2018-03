Fanfare serveert pensen 22 maart 2018

Koninklijke Fanfare de Vrijheidsvrienden organiseert komend weekend een eetfestijn in zaal Menisberg in Huizingen. Zaterdag is iedereen welkom vanaf 17.30 uur, zondag van 11.30 uur tot 16 uur. Op het menu staan pensen. Meer informatie op www.kf-devrijheidsvrienden.be. Reserveren kan enkel op zaterdag. (BKH)