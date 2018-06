Europese kaart voor mensen met beperking 06 juni 2018

02u55 0

De Europese kaart voor mensen met een beperking zal binnenkort ook in Beersel gebruikt kunnen worden. Met die kaart hebben mensen met een beperking een betere toegang tot evenementen en hebben ze recht op voordelen. Het was N-VA-gemeenteraadslid Willem Vandenbussche die het voorstel deed op de gemeenteraad en het punt werd unaniem goedgekeurd. Wie een Europese kaart toont, kan korting krijgen, gratis een beroep doen op audiogidsen of speciale brochures en toegang gegeven worden tot voorbehouden plaatsen. De organisaties zijn vrij om de voordelen te koppelen aan de kaart. De kaart is intussen al erkend in Italië, Finland, Malta, Cyprus, Slovenië, Estland en Roemenië. (BKH)