Eigen honing zet ecologisch woonproject Residentie Hoogveld in de kijker Bart Kerckhoven

30 november 2018

08u23 0 Beersel Op zaterdag 1 december zet ontwikkelaar Custombuild het nieuwe woonproject Residentie Hoogveld in de kijker. Het ecologische aspect wordt extra benadrukt door een eigen honing te serveren aan geïnteresseerden.

In samenwerking met een lokale imker heeft Custombuild een eigen honing laten maken. “Deze honing staat symbool voor de groene oase in wording en al de ecologische en ‘gezellige’ voorzieningen die samen met de nieuwe bewoners op het domein verwezenlijkt zullen worden”, luidt het in een persbericht. De ontwikkelaar voorziet in het plan speciaal aangelegde wildgroeiperkjes voor de bijen, een boomgaard, een petanquebaan en kruidenbakken en wellicht ook een bijenhotel. Custombuild werkte samen met imker Geert Vander Eeckt uit Halle om de eigen honing te lanceren. “Door de bewoners te betrekken in de invulling van de 4.481 vierkante gemeenschappelijke, groene zone krijgen ze de kans om zowel sociaal als ecologisch verantwoord samen te leven. De voorstelling van Residentie Hoogveld en de honingproeverij vindt plaats op zaterdag 1 december tussen 14 uur en 17 uur in The Kitchen Company in Alsemberg. In totaal worden achttien woongelegenheden gebouw en een commerciële ruimte. Op www.residentiehoogveld.be is alle informatie te vinden.