Eerste Rookstop Run in Provinciedomein levert 4.000 euro op voor Music For Life Bart Kerckhoven

27 november 2018

De eerste Rookstop Run op het Provinciedomein van Huizingen heeft meer dan 4.000 euro in het laatje gebracht voor Music For Life.

Op zondag 25 november organiseerden de Artsenkring Zennevallei, de Huizen van het Kind van Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw en het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria een Rookstop Run in het Provinciedomein van Huizingen.

320 mensen trotseerden het gure weer om te wandelen of te lopen voor het goede doel. Zo wilden de zorgaanbieders in de streek het initiatief ‘Generatie Rookvrij’ steunen dat onder andere door Kop Op Tegen Kanker is opgestart.

De organisatoren laten nu weten dat er ongeveer 4.000 euro is ingezameld en dat is best een mooi bedrag. Het evenement was ook de aftrap van de rookstopactie ‘Zennevallei stopt met roken’. In het voorjaar organiseert de artsenkring samen met LOGO Zenneland groepssessies om mensen te helpen om te stoppen met roken. Onder begeleiding van een tabakologe wordt geprobeerd om in acht groepssessies mensen van de sigaret te helpen. Deelnemers betalen 36 euro. Op dinsdag 8 januari vindt er in het Medisch Huis in Buizingen een infosessies plaats vanaf 19.30 uur over de rookstopsessies. Wie meer info wil kan al terecht bij tabakologe Gretel Raspé op 0471/06.11.12 of gretel.raspe@telenet.be.