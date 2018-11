Eendracht Maakt Macht haalt solist Pieter Mellaerts naar Lot voor Winterconcert Bart Kerckhoven

30 november 2018

08u06 0 Beersel De Koninklijke Fanfare Eendracht Maakt Macht uit Lot zet voor het jaarlijks Winterconcert dit keer het slagwerk in de kijker. Solist die avond is Pieter Mellaerts.

Tijdens het winterconcert hebben wordt elk jaar een instrument in de kijker gezet en dit keer werd er dus voor het slagwerk gekozen. Solist Pieter Mellaerts heeft zijn muzikaal talent met de paplepel meegekregen van zijn vader Manu Mellaerts, doe één van de beste en meest gekende trompettisten van ons land is uit de laatste decennia. Dirigent Hugo Mathijssen heeft de leiding over de fanfare. Naast de solowerken met Mellaerts, zullen ook tidn jonge muzikanten uit de eigen opleiding een viertal werken meespelen en zal de rest van het programma een afwisseling zijn van enkele klassieke, gekende werken en enkele pop- en rocknummers. Het optreden vindt plaats op zaterdag 8 december om 20 uur in zaal Blokbos in Lot. Kaarten kosten 6 euro in voorverkoop en 9 euro aan de kassa.