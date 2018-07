Dworpse feesten starten vrijdag 31 juli 2018

Vanaf vrijdag wordt er opnieuw feest gevierd in Dworp tijdens de zevenenvijftigste editie van de Dworpse Feesten. Op 3 augustus is er opnieuw de traditionele Retro-Avond in de pastorietuin. Vanaf 18 uur is er al een kinderdisco en om 20.30 uur treedt de covergroep De Rammenas op. Twee uur later is het de beurt aan de Travelin' Band en Bump mag om 0.30 uur de eerste avond van de feesten afsluiten. De toegang is gratis. Op zaterdag wordt de film Dunkirk om 22 uur in de pastorietuin vertoond. Ook die activiteit is gratis. Op zondag worden er in zaal Ons Huis mosselen, Noorse visschotel en kip geserveerd van 11.30 uur tot 15 uur. Op zaterdag 11 augustus is er voor de achtste keer in de tuin een Kubb-tornooi en diezelfde zaterdag start om 14 uur aan de pastorij de streekwandeling van ongeveer 10 kilometer. Op zondag 12 augustus sluiten de Dworpse Feesten af met een tweede restaurantdag van 11.30 uur tot 15 uur. (BKH)