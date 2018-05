Duwde man dochter van trap? 08 mei 2018

02u26 0

Een man uit Beersel riskeert een celstraf van zes maanden met uitstel voor intrafamiliaal geweld. Zijn vrouw had enige tijd geleden klacht ingediend na enkele incidenten. Zo zou hij hun toen 10-jarig dochtertje eind 2014 van de trap geduwd hebben. Ook zou hij hun andere twee kinderen geslagen hebben met de hand en een stok. Zelfs had ze naar eigen zeggen ook klappen moeten incasseren na verhitte discussies. "Een van hun kinderen is autistisch en daarmee kan de beklaagde moeilijk om", aldus het parket. Zelf ontkent de man alles. Intussen gaat alles beter in hun huishouden en ook met zijn vrouw raken de brokken stilaan gelijmd. Het parket stelde toch als probatievoorwaarde het volgen van een cursus agressiebeheersing en relatietherapie voor. Uitspraak op 4 juni. (WHW)