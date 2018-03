Druggebruiker ongeschikt verklaard om te rijden 20 maart 2018

E.H. liep op 27 januari vorig jaar tegen de lamp toen hij onder invloed van cannabis achter het stuur van zijn auto betrapt werd langs de Brusselstraat in Groot-Bijgaarden. De man kreeg de raad om drie urine-analyses mee te brengen naar de politierechtbank zodat hij kon aantonen dat hij geen drugs meer gebruikte. "Maar mijn cliënt had geen geld voor die onderzoeken", aldus zijn advocate in de rechtbank. "Het was wel de eerste keer dat hij tegen de lamp liep." De rechter vond de financiële situatie maar een zwak excuus, maar gaf een milde boete. E.H. werd veroordeeld tot een boete van 1.800 euro waarvan 960 euro met uitstel. De man kreeg een rijverbod van zes maand en hij moet medische en psychologische examens afleggen. Maar het venijn zat hem in de staart, want omdat de man niet kon bewijzen dat hij zuiver was, werd hij ook nog eens lichamelijk en geestelijk voor twee jaar ongeschikt verklaard om te rijden. (BKH)