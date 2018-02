Drie mensen vast in lift 26 februari 2018

02u24 0

De brandweer moest gisterenmiddag uitrukken naar de Kapellerond in Lot, om er drie mensen uit een geblokkeerde lift te helpen. Zij zaten al anderhalf uur vast in het oude Articgebouw, waar verschillende lofts ingericht werden. Niemand had na afloop medische zorgen nodig.





(TVP)