Drie maanden rijverbod na “testen van cruisecontrol” met 191 kilometer per uur Tom Vierendeels

01 februari 2019

16u00 0 Beersel Een bestuurder die aan hoge snelheid geflitst werd op de Brusselse ring in Beersel kreeg voor de Halse politierechtbank een stevige boete.

De man werd op 17 oktober 2017 geflitst met 191 kilometer per uur, terwijl er uiteraard maar 120 kilometer per uur gereden mag worden. De advocaat bracht aan dat de beklaagde een nieuwe wagen had en de cruisecontrole wilde uittesten. De hardrijder liep in het verleden al tien veroordelingen op. De rechter veroordeelde de man tot een boete van 800 euro en een rijverbod van drie maanden.