Dossier-Priscilla: ook tweede minderjarige in najaar voor rechter 05 juni 2018

Ook de tweede minderjarige die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Priscilla Sergeant zal dit najaar voor de rechter verschijnen. De zaak werd uitgesteld naar september. Dan zal de exacte datum van de behandeling bepaald worden. Twee weken geleden werd de zaak van de tweede minderjarige ook al uitgesteld naar september. De 14-jarige Priscilla Sergeant werd op 20 juli 2012 dood aangetroffen in een veld in Dworp. Een kleine maand later, op 16 augustus, werden drie verdachten opgepakt: de 46-jarige Johan D.V., de toen 12-jarige J. en de toen 16-jarige A. De drie hadden het meisje urenlang gepest en mishandeld in de woning van D.V., waarna het meisje stierf. Nadien verborgen ze haar lichaam. D.V. werd aangehouden en de twee minderjarigen werden door de jeugdrechter geplaatst. Pas in juni 2016 werd het gerechtelijk onderzoek afgesloten, waarna de onderzoeksrechter J. en A. naar de jeugdrechtbank doorverwees. Johan D.V. pleegde in januari 2017 zelfmoord, net voor hij naar de correctionele rechtbank zou doorverwezen worden. (WHW)