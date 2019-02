Dossier ‘broedermoord’: 20 jaar cel of vrijspraak? WHW

21 februari 2019

18u18 0 Beersel Olivier De Bock (48) blijft nog steeds elke betrokkenheid bij de dood van zijn broer Yves (54) ontkennen. De verdediging vraagt dan ook de vrijspraak. “Er is geen enkel bewijs dat hij iets met deze zaak te maken heeft.” Het openbaar ministerie is een andere mening toegedaan en vordert 20 jaar cel. “Niemand anders dan de beklaagde kan deze feiten gepleegd hebben.”

Even de feiten recapituleren. Op een zonnige lentedag in april 2014 ontdekten enkele kinderen in een parkje langs de Kesterbeeklaan in Lot een lichaam dat in verregaande staat van ontbinding was. Het bleek om Yves De Bock (54) te gaan, een burgerlijk ingenieur uit Anderlecht die al twee weken vermist was. Zijn hoofd werd ingeslagen, waarna zijn lichaam gedumpt werd in het parkje. Al snel kregen de speurders broer Olivier (49) in het vizier. Anderhalf jaar eerder was hun vader overleden en het motief kon wel eens een erfeniskwestie zijn. De speurders menen dat Yves hem hierop had aangesproken met een hoogoplopende dodelijke ruzie tot gevolg. Na verschillende procedurekwesties kon de zaak deze week -bijna 5 jaar na de feiten- behandeld worden.

“Much ado about nothing”

Vele elementen wijzen richting broer Olivier. Zo werd zijn DNA aangetroffen op de veiligheidsgordel van de bestuurder in de wagen van het slachtoffer. “Waarom werd er op de hoofdsteun dan geen DNA van onze cliënt aangetroffen?”, repliceerde de verdediging op dit element. Er is echter meer. Speurders ontdekten op zijn gsm dat hij zoekwoorden zoals ‘sporen’, ‘DNA’ en ‘bloed’ had opgezocht. Verdacht, volgens het openbaar ministerie. “Much ado about nothing”, aldus De Bock. “Iedereen vroeg me naar het dossier en details ervan. Om antwoorden te kunnen geven, heb ik opzoekingen gedaan ja. Maar deze zijn door de speurders uit hun context gehaald.”

Telefonieonderzoek

Dan zijn er ook nog de gegevens van de gsm-masten. Volgens het parket tonen die duidelijk dat Olivier enige tijd rond de vindplaats van het lichaam van zijn broer is gereden. Verdacht, want zijn broer was op dat moment nog steeds spoorloos. “Wat deed hij daar al, nog voor het lijk gevonden was?”, aldus het parket.

Ook de leugendetector pleit niet in het voordeel van de beklaagde. “De polygraaf heeft leugenachtige reacties gedetecteerd, onder andere op de vraag of hij zijn broer gedood heeft”, onderlijnde de procureur. In het Belgisch recht is de waarde van een leugendetector echter zeer relatief, wat dan weer een logisch argument voor de verdediging is. Het wordt alleszins een moeilijke klus voor de rechter binnen enkele weken. Vrijspraak of 20 jaar. Veel tussenwegen zijn er niet...