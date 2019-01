Doodde man eigen broer na erfenisruzie? WHW

14 oktober 2019

15u15 0 Beersel Deze week vindt voor de Brusselse correctionele rechtbank het proces plaats tegen een man die er van verdacht wordt zijn broer te hebben gedood. Zelf ontkent hij resoluut elke betrokkenheid, al wijzen veel elementen in zijn richting...

Op een zonnige lentedag in april 2014 ontdekten enkele kinderen in een parkje langs de Kesterbeeklaan in Lot een lijk, dat in verregaande staat van ontbinding was. Het bleek om Yves De Bock (54) te gaan, een burgerlijk ingenieur uit Anderlecht die al twee weken vermist was. Zijn hoofd werd ingeslagen, waarna hij gedumpt werd in het bewuste parkje. Al snel kregen de speurders broer Olivier (49) in het vizier. Anderhalf jaar eerder was hun vader overleden en het motief kon wel eens een erfeniskwestie zijn. De speurders menen dat Yves hem hierop had aangesproken met een hoogoplopende dodelijke ruzie tot gevolg. Uiteindelijk werd hij in juli 2014 aangehouden door de onderzoeksrechter, maar in mei 2015 werd hij onder elektronisch toezicht geplaatst. Hij kon dus deze ochtend als een ‘vrij’ man het proces bijwonen.

Veel belastende elementen

Op de eerste dag van het proces bleek bij de ondervraging van de beklaagde dat veel elementen in zijn richting wijzen. Zo zou hij het lichaam van zijn broer hebben gedumpt en daarvoor de wagen van het slachtoffer hebben gebruikt. Er werd immers bloed van Yves De Bock gevonden in de koffer van zijn wagen en het DNA van de beklaagde werd aangetroffen op de veiligheidsgordel van de bestuurder. Daarnaast bracht uitgebreid telefonieonderzoek hem in nauwe schoentjes. Het gsm-signaal van de verdachte werd tweemaal gedurende 20 tot 30 minuten geregistreerd om de gsm-mast vlakbij het bosje in Lot waar het lichaam werd aangetroffen.

Onschuldig

“Ik heb niets te maken met de dood van mijn broer”, klonk het resoluut tegen de voorzitter. Toch bleken er serieuze gaten in zijn verhaal te zitten. Zo kon hij niet verklaren hoe zijn DNA op de veiligheidsgordel was terechtgekomen. De man ontkende ook ten stelligste dat hij tweemaal op de autosnelweg in Lot was gestopt. En wat te denken van zijn google-geschiedenis? Speurders ontdekten op zijn gsm dat hij zoekwoorden zoals ‘sporen’, ‘DNA’ en ‘bloed’ had opgezocht. “Iedereen vroeg me om uitleg, hoe het zat met het onderzoek. Ik heb daarom bepaalde zaken opgezocht, om meer uitleg te kunnen geven. Maar die woorden zijn uit hun context gegrepen. Als je de volledige opzoekingen bekijkt, zie je dat het ging om normale zoekopdrachten”, verweerde hij zich. Het proces zal nog een hele week duren. Morgen worden twee deskundigen ondervraagd. Woensdag is het wellicht de beurt aan het parket.