Donoren sponsoren zonnepanelen op sociale woning 03 juli 2018

02u47 0 Beersel In de Willemskouter in Dworp hebben arbeiders gisteren de eerste zonnepanelen die mee gefinancierd worden door zonneceldonoren op het dak van een sociale woning gelegd. "We riepen de mensen op om 5 euro te doneren waarmee dan zonnepanelen op sociale woningen geplaatst konden worden", zegt schepen van Energie Veerle Leroy (Groen).

"Een twintigtal mensen reageerden. We hadden natuurlijk meer donoren verwacht, maar we haalden zo 1.070 euro op. Het resterende deel van de 3.600 euro werd bijgelegd door de firma Izen die de panelen nu plaatst."





De donorcampagne past in de actie 'Beersel wekt op' waarbij de gemeente de Beerselaars wil laten overschakelen op groene energie. "Maar mensen die minder kapitaalkrachtig zijn, kunnen natuurlijk ook minder investeren in energiebesparende maatregelen." Bij Woonpunt Zennevallei zijn ze tevreden over de samenwerking. De installatie wordt op een van hun daken geplaatst. "We kunnen momenteel geen zonnepanelen plaatsen", zegt voorzitter Bart Vranken. "Er wordt nu in het Vlaams Parlement wel werk gemaakt van een wet waardoor ook de maatschappij zonnepanelen kan plaatsen. Dat is belangrijk want zo kan je pas echt iedereen laten meegenieten van die goedkope zonne-energie." (BKH)