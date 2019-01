Dieven rammen opnieuw Peugeot-garage Ollivier, minuten na inbraak in Ford-garage in Dworp Bart Kerckhoven

16 januari 2019

09u07 0 Beersel Ramkrakers hebben zondagnacht op korte tijd twee inbraken gepleegd in garages in Alsemberg en Dworp. Dat meldt het Nieuwsblad. De daders sloegen voor de tweede keer toe bij Peugeot Ollivier maar de Ford-garage Vanspringel kreeg eerst de dieven over de vloer.

De politiezone Zennevallei zet alle middelen in om de inbrakenplaag in de zone in te dijken maar dat schrikt de criminelen voorlopig niet af. Zondagnacht sloegen de dieven zelfs twee keer toe op nauwelijks een kwartier tijd. Iets na middernacht reden ramkrakers de toegangsdeur van de Ford-garage op de hoek van de Alsembergsesteenweg en de Krabosstraat aan flarden. De kassa werd meegenomen, net als een laptop en een tablet. Terwijl politiepatrouilles naar de Ford-garage reden sloegen de daders alweer elders toe. In Alsemberg reden ze de deur van garage Ollivier op de Brusselsesteenweg in Alsemberg opnieuw aan diggelen, nadat ze daar op 1 december al eens toegeslagen hadden. De daders gingen ook hier aan de haal met de kassa voor ze wegvluchten richting Brussel.

De daders zijn voorlopig spoorloos.