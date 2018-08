Dief op werf gearresteerd 29 augustus 2018

02u26 0

De politie heeft een dief op een werf in de Zennestraat gearresteerd. Zijn twee kompanen konden ontkomen. Een aandachtige buurtbewoonster alarmeerde zaterdagnacht de politie toen ze geluiden hoorde op een bouwwerf. Bij aankomst van de patrouille zagen de agenten nog net twee personen weglopen via de achterzijde van de werf, richting enkele bossen. De buurtbewoonster tipte de agenten dat er nog een man aanwezig was, die zich onder een caravan had verscholen. Met enige moeite kon de man in de boeien worden geslagen. Met bijstand van de politiezone Rode werden de bossen afgeschermd en een hondengeleider van de zone Kastze kwam nog ter plaatse, maar zonder resultaat. De gearresteerde man, over wie geen verdere gegevens worden gegeven, werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Het is niet duidelijk of hij werd aangehouden. (TVP)