Dialectenavond in de Meent 21 maart 2018

02u41 0

Al voor de derde keer wordt er in Beersel een dialectenavond georganiseerd, en voor het eerst wordt er uitgeweken naar de zaal van CC de Meent in Alsemberg, zodat er meer mensen de avond kunnen bijwonen. De werkgroep dialecten snijdt komende donderdag het thema voeding aan. Inwoners uit de vijf Beerselse dorpen bieden op een eigenzinnige en humoristische wijze een rijk gevulde menukaart aan met culinaire dialectspecialiteiten. Kaarten kosten 7 euro per stuk en zijn verkrijgbaar in de bibliotheek van Beersel. De avond start om 20 uur. Meer informatie op het nummer 02/359.16.26 en bibliotheek@beersel.be. (BKH)