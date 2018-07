Devotieprenten gebundeld in boek 14 juli 2018

02u35 0

Het Heemkundig Genootschap van Witthem in Beersel belicht in een nieuwe publicatie de devotieprentjes die doorheen de jaren werden uitgebracht voor de Onze-Lieve-Vrouw van Alsemberg Ster der Zee. Michel Vastiau leende daarvoor zijn collectie devotieprenten uit en schreef een uitvoerig artikel over het bedevaartsoord Alsemberg. Het boek wordt uitgebracht ter gelegenheid van het jubeljaar '775 jaar Onze-Lieve-Vrouweparochie Alsemberg' en is een extra dik feestnummer geworden van het tijdschrift '... En het dorp zal duren'. Het Mariastoetcomité gaf een financiële bijdrage om de publicatie van het nummer mogelijk te maken. Het boek is te koop aan 10 euro en kan besteld worden bij de vereniging op BE24 0013 1143 4138 met vermelding van het adres en 'nummer 78'. (BKH)